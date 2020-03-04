В Орле пациента с подозрением на коронавирус взяли под карантин

Он лежит в отдельном боксе в больнице им. Боткина. Двое его друзей – под наблюдением врачей.

Житель Орла, 26-летний Константин уже пятый день находится в одиночном боксе инфекционного отделения больницы им. Боткин. На выходных его госпитализировали с подозрением на коронавирус, сообщили «Орловские новости».

Константин был в Южной Корее в рабочей командировке. Его визит в страну пришелся на пик подъема заболеваемости. По возвращению в Орел парень почувствовал боль в горле, у него поднялась температура, начался кашель. Пришлось вызывать скорую. Как признается сам Константин, «звонить было стремно». Он боялся, что его сообщение вызовет панику.

Но доктора, которые приехали на вызов, наоборот, успокоили его, сообщив, что коронавирус вряд ли бы дал о себе знать так быстро, скорее, речь идет об акклиматизации после полета в другую страну. «Я хотел просто сдать анализы, но оказалось, что просто так этого сделать нельзя», — рассказал Константин журналистам. Его госпитализировали, квартиру продезинфицировали. А двух друзей, что встречали парня в аэропорту, тоже взяли под наблюдение, у них берут анализы на коронавирус.

Пока ни у кого из троих друзей диагноз не подтвердился.

— Мне постоянно звонили из Роспотребнадзора и Санэпидстанции, или как это называется. Все узнавали, где был, какие города посещал, а я выезжал из Сеула, в какой гостинице был, с кем контактировал. Узнавали все, где я мог с кем-то контактировать, вплоть до фамилий. Я думал, что будет паника, что орловская медицина этого не ожидает. Но был удивлен и рад, что мне сразу стали звонить и объяснять, что надо делать, что будут делать, какие анализы надо взять, что вообще будет в ближайшие дни происходить, — рассказал Константин.

По официальным данным на 4 марта, в мире на сегодня насчитывают 93158 (+2270) больных и 3202 (+86) умерших от коронавируса человек. В Корее заболели 5328 (+516) человек и 31 (+3) умерли.

ИА «Орелград»