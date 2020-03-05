Самосвал пытался осилить «мост глупости» в Орле

Как он вообще проехал в центр города, не понятно.

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Жители Орла обсуждают фото в Сети: очередной грузовик – почти под аркой Александровского моста. Тем, что тут периодически пытаются протиснуться «Газели», орловцев уже не удивить. Но КамАЗ, кажется, попал сюда впервые.

Как он тут оказался – большой вопрос, ибо знаки запрещают проезд в центр города большегрузов. А, судя по фото, машина ехала со стороны Детского парка или из дворов улицы Ленина.

«Давно такого не было! Наверное, навигатор завел!», — подписал фото автор.

Александровский мост уже прозвали в народе «мостом глупости»: только за прошлый год под ним пытались проехать около 20 машин, габариты которых на это явно не рассчитаны. Летом 2019 года ГИБДД установило здесь дорожные знаки ограничения по высоте (до 3 метров). Но они пока мало кого останавливают. Чего не скажешь о собственно арке.

ИА «Орелград»