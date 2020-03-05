Закрыто дело на скандально известного бизнесмена Будагова

С бизнесмена сняты подозрения в мошенничестве с акциями «Орловской нивы».

Как сообщает «Коммерсант», орловская полиция закрыла уголовное дело, которое было возбуждено в отношении бизнесмена Сергея Будагова. Речь идет о предполагаемом мошенничестве с акциями некогда государственного холдинга «Орловская нива», который при губернаторе Александре Козловом был продан за 14 миллионов рублей.

Согласно озвученным в тот период времени различным оценкам, реальная рыночная цена холдинга на момент сделки могла превышать 2 миллиарда рублей. Следствие называло другую цену – порядка 440 миллионов рублей. В любом случае, разница была ощутимой. Бизнесмена подозревали в том, что он купил акции по заниженной цене и тем самым причинил ущерб бюджету.

Дело было заведено еще в 2014 году. Вероятно, оно было настолько запутанным, что сейчас его закрыли в связи с истечением срока давности. Поэтому правду о сделке по продаже «Орловской нивы» общественность уже не узнает.

Добавим, что за прошедшие годы Сергей Будагов и два его сына не раз оказывались в эпицентре различных скандалов. Так, Будагов успел побывать фигурантом дела о даче им взятки в особо крупном размере высокопоставленному чиновнику. Впрочем, для него в том случае тоже все закончилось благополучно, он был оправдан. Также Будагов стал жертвой похищения и сам побывал в роли потерпевшего.

ИА «Орелград»