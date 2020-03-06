Клычков даст узникам фашизма по 5000 рублей

6.3.2020 | 9:27 Новости, Общество

Губернатор подписал давно анонсированный указ.


5 марта 2020 года губернатор Орловской области Андрей Клычков издал указ № 90, которым предусмотрена единовременная денежная выплата к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Средства будут выделены из областного бюджета. Впрочем, это еще надо узаконить — департаменту финансов поручено подготовить соответствующие предложения о внесении изменений в закон об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Как следует из текста указа, единовременные денежные выплаты в размере 5000 рублей получат бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Займется этим региональный департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Финансирование планируется провести в рамках программы «Социальная поддержка граждан в Орловской области», утвержденной в октябре 2019 года постановлением правительства региона.

ИА «Орелград»

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