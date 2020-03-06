Орловская компания стала лидером по строительству жилья

Причем сразу в двух регионах ЦФО.



Единый реестр застройщиков (ЕРЗ) завершил подсчет объемов жилья, которое ввели в эксплуатацию в 2019 году. В Липецкой и Орловской областях лидерами стали компании, входящие в состав «Объединенной домостроительной корпорации» (ОДСК).

В Орловской области по итогам прошлого года строительный холдинг «Орелстрой» ввел в эксплуатацию 81,6 тыс. кв.м. жилой площади. Это почти 78% от общего количества жилья, введенного в эксплуатацию в регионе в прошлом году. В Липецке этот показатель компании составил 29 тыс. кв.м. (13,9% от общего числа введенного в 2019 году жилья).

При этом, по данным портала ЕРЗ, второе место в Липецкой области пришлось на долю СУ-5 (29 тыс. кв.м.). Ранее эти объекты носили статус «недострой», однако в 2019 году завершить их строительство и ввести в эксплуатацию жилье удалось компании «ОДСК – Липецк».

Таким образом, площадь жилья, введенного в эксплуатацию группой компаний ОДСК, составляет порядка 140 тыс. кв.м.

В настоящий момент застройщик возводит 12 многоэтажных жилых домов в Орловской области и два — в Липецкой.

ИА «Орелград»