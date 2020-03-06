В Орле отремонтируют сразу три моста

Этого добились бесконечными жалобами жители города.

С инициативой ремонта трех пешеходных мостов в Орле выступили депутаты. По словам зампредседателя горсовета Владимира Негина, к действию народных избранников подтолкнули «массовые обращения граждан».

— На минувшей сессии горсовета при обсуждении вопроса по поправкам в бюджет мы приняли решение о направлении 3 млн 200 тыс на ремонт трех мостов,- цитирует Негина пресс-служба горсовета.

Речь идет о ремонте моста, соединяющего Советский и Заводской районы (от улицы Горького до 2-й Пушкарной) и Костомаровского, соединяющего Советский и Железнодорожный районы Орла. А также отремонтируют мост от парка Ботаника до дачных массивов около озера Светлая жизнь.

ИА «Орелград»