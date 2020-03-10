Бизнесмена, передавшего взятку чиновнику «Орелгосзаказчика», тоже осудили

История о взяточничестве при строительстве ФАПов получила продолжение.



Как уже рассказывал «Орелград», в конце февраля этого года Заводской райсуд города Орла признал сотрудника «Орелгосзаказчика» виновным в получении взятки в размере 200 тысяч рублей и приговорил его к 7 годам колонии строгого режима и 2 миллионам рублей штрафа. За вознаграждение чиновник должен был подписать акты приемки выполненных работ, а именно работ по возведению фельдшерско-акушерских пунктов в трех сельских населенных пунктах, выполненных с грубыми нарушениями.

Как сообщили в Заводском райсуде, вслед за чиновником на скамье подсудимых оказался бизнесмен, который в этой сделке выступил с посредником. Он был генеральным директором фирмы-подрядчика, которая по договору субподряда обязалась «осуществить материально-техническое снабжение и выполнить работы на объектах строительства фельдшерско-акушерских пунктов».

По версии суда и следствия, главный специалист «Орелгосзаказчика» в ходе личной встречи получил от главы фирмы предложение об установке пожарных емкостей, не предусмотренных проектной документацией. Чиновник решил, что факт подмены пожарных емкостей не будет замечен, и согласился принять работы по монтажу «непроектных пожарных емкостей из металла без внесения изменений в проектную (сметную) документацию».

В апреле 2019 года бизнесмен, являясь посредником, передал 200 тысяч рублей главному специалисту «Орелгосзаказчик» за совершение им незаконных действий. После передачи денег оба были задержаны.

Суд признал бизнесмена виновным в «непосредственной передаче взятки по поручению взяткодателя, в крупном размере». Правда, имя взяткодателя по-прежнему не разглашается. При назначении наказания было учтено наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих.

В результате посредника наказали штрафом в размере 1 миллион рублей с лишением на 2 года права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Приговор Заводского районного суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»