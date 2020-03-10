В Орле подозреваемого в подготовке к массовым убийствам оставили в СИЗО

Срок содержания под стражей Павла Догадина продлили на два месяца.

Суд продлил срок содержания под стражей 22-летнего Павла Догадина, которого обвиняют в подготовке к убийствам выходцев из северокавказских республик, сообщают «Орловские новости». С ходатайством оставить Догадина в СИЗО выступил следователь.

В СК заявили, что по делу необходимо допросить еще несколько человек, в том числе «с предъявлением полученных результатов ОРД и сведений, отраженных в переписке в социальной сети «Вконтакте». Также следователи планируют допросить некоего секретного свидетеля под псевдонимом «Савельев» и сотрудников ФСБ, проводивших оперативно-розыскные мероприятия по делу.

Кроме того, следствие намерено проанализировать распространяемые Догадиным в личной переписке во «ВКонтакте» аудио и видеофайлы «на предмет возможного содержания в них публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности».

В суде адвокат Павла Догадина просила заменить своему подзащитному меру пресечения на не связанную с лишением свободы. Однако суд в этой просьбе отказал, ссылаясь, в том числе на то, что секретный свидетель «боится» обвиняемого.

Напомним, Догадина задержали сотрудники ФСБ в декабре 2019 года. При обыске в квартире молодого человека были обнаружены огнестрельное ружье с разрешением, газовые баллончики, травматический пистолет «Оса», материалы для изготовления коктейля Молотова, а также трафареты с призывами вооружаться.

ИА «Орелград»