В Орле ВАЗ вылетел на встречную полосу и угодил под фуру. Водитель погиб

Стали известны подробности вчерашней аварии на Карачевском шоссе.

ДТП произошло вчера, 9 марта около 12 часов в районе кафе «На привале». Как рассказали в УМВД по Орловской области, предварительно установлено, что 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 ехал по Карачевскому шоссе со стороны д. Образцово в направлении ул. Мостовой. В районе дома 112А выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «Мерседес-Бенц» под управлением 49-летнего водителя.

В результате ДТП водитель ВАЗа получил телесные повреждения, его доставили в приемное отделение ООКБ, пояснили в ведомстве. Позднее он скончался.

Ранее в Сети появились фото и видео с места этого ДТП. Авария спровоцировало большую пробку в районе «Алроса» и далее к д. Образцово.

ИА «Орелград»