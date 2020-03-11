СК разберется, почему ребенок-инвалид остался без лекарств

Следователи узнали о происходящем из СМИ.

Следственный комитет Орловской области начал доследственную проверку по факту необеспечения ребенка-инвалида льготными лекарствами, сообщили в ведомстве. Поводом для проверки стали публикации в местных СМИ.

Жительница Орла Ирина Малинкова в своем видеообращении заявила, что уже три месяца не получает положенные бесплатные лекарства и вынуждена тратить на их покупку пенсию ребенка-инвалида. Женщина уверяет, что она не одна такая, и говорит, что вынуждена будет обратиться в прокуратуру для защиты своих интересов. Ее сыну Матвею несколько лет назад врачи поставили диагноз — нейрофиброматоз.

Сотрудникам СК теперь предстоит не только выяснить, почему ребенок не получает положенные по закону препараты, но и дать оценку действиям ответственных чиновников, из-за которых лекарств якобы нет в аптеках. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пояснили в ведомстве.

ИА «Орелград»