В Орле силовики нашли подпольный покерный клуб

Заведение работало два года.

Региональный СК возбудил уголовное дело в отношении четверых местных жителей: их подозревают в незаконной организации и проведении азартных игр. По данным следствия, почти два года — с мая 2018 по март 2020 года — три мужчины и женщина обеспечивали работу подпольного игорного заведения в нежилом помещении в Железнодорожном районе Орла.

Как пояснили в УМВД, клуб работал скрытно, организаторы соблюдали конспирацию, строго ограничивая круг игроков. В заведении полицейские обнаружили и изъяли два стола, предназначенных для игр в покер, специальные карты и фишки.

Под тяжестью предъявленных улик подозреваемые во всем сознались, рассказали в СК.

Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемым грозит до шести лет тюрьмы и штраф более 1 млн рублей.

ИА «Орелград»