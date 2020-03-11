В страшном ДТП на «Уюте» погибли двое

11.3.2020 | 23:49 Важное, Новости, Происшествия

«Вольво» буквально «намотало» на столб

В Орле в жутком ДТП на улице Комсомольской погибли два человека, сообщили очевидцы в социальных сетях. Автокатастрофа произошла неподалеку от остановки «Уют».

По информации МЧС, авария случилась в 22:04. Свидетели добавляют, что иномарка ехала на очень высокой скорости. На скользкой дороге заднюю часть машины занесло, она вылетела с проезжей части и боком ударилась об столб — так, что он оказался практически в салоне.

На месте ДТП работали пожарные и техногенная группа, которая извлекла тела погибших из иномарки. Напомним, «Вольво» считается одной из самых безопасных марок в мире, однако от опасного вождения не спасет ни одна «умная» система, отмечают орловцы в комментариях.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования