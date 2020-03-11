В страшном ДТП на «Уюте» погибли двое

«Вольво» буквально «намотало» на столб

В Орле в жутком ДТП на улице Комсомольской погибли два человека, сообщили очевидцы в социальных сетях. Автокатастрофа произошла неподалеку от остановки «Уют».

По информации МЧС, авария случилась в 22:04. Свидетели добавляют, что иномарка ехала на очень высокой скорости. На скользкой дороге заднюю часть машины занесло, она вылетела с проезжей части и боком ударилась об столб — так, что он оказался практически в салоне.

На месте ДТП работали пожарные и техногенная группа, которая извлекла тела погибших из иномарки. Напомним, «Вольво» считается одной из самых безопасных марок в мире, однако от опасного вождения не спасет ни одна «умная» система, отмечают орловцы в комментариях.

ИА «Орелград»