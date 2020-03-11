«Всем все равно»: в Орел вернулись туристы, побывавшие в очаге коронавируса

Они, возможно, заразны. Но сидеть дома им никто не велел.



Журналист «ОрелТаймс» пообщался с орловцем Александром. На днях он и его семья вернулись из Италии. Туристическую поездку планировали давно, и коронавирус никак не повлиял на желание покататься на горных лыжах и поесть итальянской пиццы.

В Италию, которую, кстати, на днях закрыли для туристов, Александр приехал в конце февраля. Там уже разразилась эпидемия, но, по словам орловца, местные жители относятся к ней «с юмором».

На обратном пути ему пришлось покупать билеты на другой рейс: запланированный ранее отменили. В Шереметьево туристов встретила «целая лаборатория». «Люди в защитных костюмах, оборудованы рабочие места для забора анализов и химических исследований. Сразу по прилету мы прошли все этапы осмотра, измерялась температура. Потом только отправились в Орел», — делится впечатлениями Александр.

А вот в самом Орле – все спокойно. Да, к вернувшимся из очага эпидемии пришли врачи из районной поликлиники и взяли первые анализы на коронавирус . Пробы оказались отрицательными. Почему орловских «итальянцев» не положили на карантин в больницу им. Боткина, где сейчас, по данным СМИ, содержатся четыре человека, – не понятно и им самим.

— Врачи сделали забор анализов и уехали, ни словом не обмолвившись о том, что нужно сидеть дома, ни с кем не общаться. И только сегодня из федеральных СМИ я узнал о постановлении главного государственного санитарного врача РФ о мерах подавления коронавирусной инфекции. В Орле – такое чувство, что всем все равно. А как правильно и корректно вести себя в таком случае, я не знаю. Хотя бы памятки какие-то раздавали по прилету, — говорит Александр.

«ОрелТаймс» спросил главу областного департамента здравоохранения Ивана Залогина, как вообще в регионе собираются предотвращать коронавирус, если потенциальные больные свободно гуляют по улицам. Вопрос и в том, почему с Александром не связались специалисты Роспотребнадзора. Ответов пока нет.

ИА «Орелград»