Коронавируса на них нет: в Орле собираются провести международный экономический форум

Организаторы – думская фракция КПРФ и администрация Орловской области.



14 марта в Орле состоится II Орловский международный экономический форум «Стратегические задачи социально-экономического развития России на современном этапе». Форум организован фракцией КПРФ в Государственной Думе при содействии администрации Орловской области.

Организаторы сообщают, что в работе форума примут участие председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, депутаты Госдумы, губернатор и члены правительства Орловской области. А также представители российских регионов, органов местного самоуправления, депутаты различных уровней, эксперты, представители бизнеса, общественных организаций, образования и науки. Есть информация о том, что международную составляющую представят делегации из Грузии, Украины и Кубы.

Между тем, в ряде российских регионов уже объявлен режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. 10 марта он введен в Липецкой области. А в Москве массовые мероприятия численностью до 5000 человек запрещены до 10 апреля.

Отменены и мероприятия, подобные орловскому экономическому форуму. Так, ранее сообщалось, что на новые даты переносится Российский инвестиционный форум. Из-за коронавируса перенесен «в будущее» и Сочинский экономический форум. А также отменен Петербургский международный экономический форум, который должен был пройти в июне.

— Большевикам вирусы не страшны, — пошутил по этому поводу депутат Орловского горсовета от КПРФ Иван Дынкович. И добавил: — В Орле режима повышенной опасности нет, концерты проводят, все организации и учреждения работают в плановом режиме, разрешения нами получены. Форум официальный.

Первый Орловский международный экономический форум провели в 2016 году. Основным вопросом повестки дня тогда были варианты выхода страны из масштабного экономического кризиса. Главным докладчиком был также Геннадий Зюганов. А всего на форум приехали около тысячи человек, в том числе делегации Кубы, Германии, Китая.

ИА «Орелград»