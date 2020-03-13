Орловским кондитерам забыли заплатить

13.3.2020 | 9:47 Новости, Общество

Три работника кондитерской на год остались без зарплаты.


Ливенская межрайонная прокуратура вскрыла факт задолженности по зарплате, который не попал в официальную статистику. Он был выявлен в ходе проверки соблюдения трудового законодательства. Более того, по мотивам проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, заработная плата вовремя не выдавалась трем работникам ООО «МегаКондитер», причем не выплачивалась она с октября 2018 года по декабрь 2019 года. Впрочем, заработок этих работников явно был небольшим. По данным прокуратуры, общая задолженность за указанный период времени немногим превысила 310 тысяч рублей. Однако этого хватило для принятия мер по защите нарушенных прав граждан.

Материалы прокурорской проверки были направлены в Ливенский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Орловской области. После этого и было заведено дело. Сообщается, что в настоящее время проводятся следственные действия. Надзор за расследованием осуществляет Ливенская межрайонная прокуратура.

ИА «Орелград»

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