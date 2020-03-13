В орловские фонтаны вольют денег

Объявлен электронный аукцион на услуги по их обслуживанию.



Из бюджета Орла готовы выделить почти 10 млн рублей на расконсервацию фонтанов после зимы, содержание их в летний период и консервацию перед следующей зимой.

Торги состоятся 24 марта. Начальная (максимальная) цена контракта — 9 640 293,58 рубля.

Судя по документам, содержать предстоит фонтан на площади Содружества, в сквере Юность напротив завода им. Медведева и на Бульваре Победы.Заказчик — «Управление коммунальным хозяйством города Орла».

Напомним, стоимость сухого светомузыкального фонтана на площади Содружества (напротив завода УВМ) составила 87,7 миллиона рублей. Его открыли в ноябре прошлого года и почти сразу законсервировали на зиму. Фонтан «Юность» в 2018 году сделали за 48 миллионов. Оба эти проекта инициировал губернатор Андрей Клычков.

ИА «Орелград»