Орловским школам посоветовали отпустить детей домой

Из-за коронавируса школьникам Москвы и Подмосковья уже разрешили свободное посещение.

Всем регионам России рекомендуется временно перевести школьников на удаленное обучение из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе министерства просвещения.

В ведомстве напомнили, что в большинстве регионов скоро начнутся плановые весенние каникулы.

В самих учебных заведениях необходимо предусмотреть меры по дезинфекции помещений, контролировать графики уборки и проветривания.

При переходе на дистанционное обучение качество учебного процесса пострадать не должно, подчеркивают в ведомстве.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что у отдельных регионов есть опыт по масштабному переходу на онлайн-обучение. «Необходимую методическую помощь мы регионам окажем. Это временные меры, крайне важные для защиты здоровья населения», — цитирует чиновника Lenta.ru.

Сегодня в Москве и Московской области уже ввели свободное посещение школ. В указе мэра Москвы Сергея Собянина сказано, что такой режим образовательного процесса будет действовать до особого распоряжения. «Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. Им в данном случае виднее», — сказал Собянин. При этом занятия в школах будут продолжены. Детей, которые перейдут на свободное посещение, планируют обучать дистанционно.

А в Подмосковье пошли еще дальше, введя свободное посещение не только в школах, но и в детских садах.

ИА «Орелград»