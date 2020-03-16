Новое жилищное управление получит много прав и бюджетных денег

Власти все-таки создадут новое казенное учреждение.



Глава администрации Орла Александр Муромский издал постановление о создании муниципального казенного учреждения «Жилищное управление города Орла». Напомним, муниципалитет анонсировал создание такого учреждения еще в прошлом году. Поводом стала критика со стороны депутатского корпуса. Горсовет не раз указывал чиновникам не неэффективную работу с муниципальной недвижимостью.

В мэрии работает жилищный отдел. Теперь его функции будут переданы новому учреждению. Кстати, в пресс-службе администрации города сообщили, что предельная штатная численность новой организации составит 31 единицы.

Основной целью МКУ «Жилищное управление г. Орла» Александр Муромский определил «деятельность, направленную на повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом города Орла, обеспечение исполнения полномочий органа местного самоуправления в области жилищных отношений».

Полномочия и функции учредителя МКУ будет исполнять управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла. Кроме того, МКУ будет определено получателем бюджетных средств. Деньги из казны в это управление будут поступать транзитом через все то же управление городского хозяйства.

Новое МКУ получит полномочия не только жилищного отдела мэрии, но и отдела капитального ремонта и расселения многоквартирных домов. Теперь властям предстоит утвердить устав нового МКУ и внести поправки в бюджет, которые позволят финансировать эту организацию.

ИА «Орелград»