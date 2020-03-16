ОГУ перешел на дистанционное обучение из-за коронавируса

16.3.2020 | 17:22 Важное, Новости, Образование

Студентам рекомендовано отказаться от поездок

Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева перешел на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса. Решение распустить студентов по домам принято в соответствии с приказом Минобрнауки России и приказом врио ректора вуза.

С 17 марта и до особого распоряжения студенты и педагоги будут взаимодействовать с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

Сегодня же стало известно о переходе на дистанционное обучение студентов ОГУЭТ. Уже с 16 марта вуз ввел удаленное обучение. Как сообщается на сайте университета, решение принято на основании приказа Минобрнауки от 14 марта в целях защиты здоровья обучающихся и работников в связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции.

ИА «Орелград»

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