Школьников Орла не отпустят по домам из-за коронавируса

Чиновники уверены, что эпидемиологическая ситуация в регионе позволяет продолжить учебный процесс в штатном режиме.

В Орловской области перевод школ на дистанционное обучение не планируется. Об этом «Орловским новостям» рассказала руководитель регионального департамента образования Татьяна Крымова. По ее словам, в настоящее время в этом нет необходимости.

— На сегодня у нас санитарно-эпидиомиологическая ситуация спокойная, а со следующего понедельника мы выходим на каникулы. Поэтому принято решение о том, что мы работаем в штатном режиме, без перехода на дистанционную форму получения образования, — цитирует СМИ чиновницу.

Как уже писал «Орелград», отпустить школьников по домам и наладить онлайн обучение регионам рекомендовало Минпросвещения. Так уже поступили в Москве и Московской области: по заявлению родителей ребенок до 5 дней может находиться дома. Для того чтобы вернуться в школу или детский сад справка от врача не требуется.

Накануне и Минобрнауки рекомендовало российским вузам организовать дистанционное обучение студентов из-за распространения коронавируса.

В Орле, где уже, по официальным данным уже 59 человек находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса, не только не закрывают учебные заведения, но и провели международный экономический форум с участниками из Китая, Италии, а также представителями регионов России, где уже объявлен режим повышенной опасности из-за коронавируса. Организацией форума в опасных условиях занимались губернатор Андрей Клычков и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

ИА «Орелград»