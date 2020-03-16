Школьников Орла не отпустят по домам из-за коронавируса

16.3.2020 | 16:00 Новости, Образование

Чиновники уверены, что эпидемиологическая ситуация в регионе позволяет продолжить учебный процесс в штатном режиме.

В Орловской области перевод школ на дистанционное обучение не планируется. Об этом «Орловским новостям» рассказала руководитель регионального департамента образования Татьяна Крымова. По ее словам, в настоящее время в этом нет необходимости.

— На сегодня у нас санитарно-эпидиомиологическая ситуация спокойная, а со следующего понедельника мы выходим на каникулы. Поэтому принято решение о том, что мы работаем в штатном режиме, без перехода на дистанционную форму получения образования, — цитирует СМИ чиновницу.

Как уже писал «Орелград», отпустить школьников по домам и наладить онлайн обучение регионам рекомендовало Минпросвещения. Так уже поступили в Москве и Московской области: по заявлению родителей ребенок до 5 дней может находиться дома. Для того чтобы вернуться в школу или детский сад справка от врача не требуется.

Накануне и Минобрнауки рекомендовало российским вузам организовать дистанционное обучение студентов из-за распространения коронавируса.

В Орле, где уже, по официальным данным уже 59 человек находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса, не только не закрывают учебные заведения, но и провели международный экономический форум с участниками из Китая, Италии, а также представителями регионов России, где уже объявлен режим повышенной опасности из-за коронавируса. Организацией форума в опасных условиях занимались губернатор Андрей Клычков и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования