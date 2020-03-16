Тонеян и Папян займутся ремонтом дворов Орла

Стали известны почти все подрядчики на ремонт-2020.

Определены подрядные организации для 45 из 65 дворов, которые должны отремонтировать в Орле в этом году.

По информации управления капитального строительства Орла (УКС), торги проводились всю прошлую неделю. Еще одна конкурсная процедура состоится сегодня, 16 марта.

Как рассказали в пресс-службе администрации Орла, ООО «МСТ» выиграла право на ремонт 15 объектов: ул. Кузнецова, 2; ул. Кукушкина, 1; Московское шоссе, 17; Московское шоссе, 15; Московское шоссе, 15а; Московское шоссе, 165; ул. Грузовая, 1; наб. Дубровинского, 88; ул. Старо-Московская, 4; пер. Комсомольский, 24; ул. Комсомольская, 137; ул. Комсомольская, 139; ул. Комсомольская, 356; ул. Чечнева, 3; ул. Максима Горького, 69.

ООО «СК «МОНОЛИТ» будет работать по адресам ул. Советская, 11; ул. Фомина, 12; ул. Васильевская, 136; ул. Циолковского, 10; ул. Комсомольская, 249; ул. Комсомольская, 286; ул. Комсомольская, 342.

ИП Тонеян С.Б. будет благоустраивать ул. Льва Толстого, 19; пер. Гористый, 14; ул. Лескова, 30; ул. Лескова, 32; ул. Полесская, 19; ул. Салтыкова-Щедрина, 37а; пер. Ягодный, 13.

ИП Папян Г.Д. выиграл право ремонтировать шесть объектов: ул. Веселая, 24; ул. Игнатова, 25; ул. Игнатова, 27; ул. Игнатова, 35; ул. Матвеева, 33; ул. Трудовых Резервов, 40.

ООО «КАСКАД» приведет в порядок три дворовые территории: ул. Дмитрия Блынского, 2; Старо-Московское шоссе, 5 и ул. Ломоносова, 3а.

По два двора отремонтируют ООО «РЕМДОРСТРОЙ» (ул. Металлургов, 19; ул. Лазо, 20), ООО «АЛЬФАСТРОЙ» (Московское шоссе, 139; Московское шоссе, 163а) и ООО «ТСК «АЛЬЯНС» (ул. Старо-Московская, 20; ул. Старо-Московская, 24).

ООО «ПРОГРЕСС» выиграло право благоустраивать ул. Металлургов, 54.

Сообщается, что в ходе торгов удалось сэкономить 14,8 млн рублей. Как и в прошлом году, эти средства направят на ремонт дополнительных дворовых территорий.

— Согласно муниципальным контрактам, последний срок завершения работ — 28 августа, однако некоторые объекты должны быть готовы уже к началу июля, — пообещали в мэрии.

ИА «Орелград»