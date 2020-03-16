В Орловской области из-за коронавируса начали дезинфицировать иконы

16.3.2020 | 12:19 Новости, Общество

Верующих с симптомами ОРВИ просят воздержаться от посещения церквей.

В орловских церквях пообещали усилить меры по борьбе с коронавирусом. В частности, кивоты икон, к которым прикладываются верующие, будут дезинфицировать санитарными растворами.

— В храмах всегда протирают иконы, но сейчас будут делать это еще чаще, — пояснил СМИ о.Виктор, священник Ливенской епархии.

Также отец Виктор попросил тех верующих, кто имеет симптомы ОРВИ или простуды, воздержаться до выздоровления от посещения церкви, пишет издание «Уездный город».

К особым мерам призвал и Священный Синод РПЦ. Он считает важным последовательное и неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических мер профилактического характера на приходах и в монастырях, особенно в тех регионах, где эпидемиологическая обстановка официально признана тяжелой.

При этом РПЦ не планирует полностью отказываться от служб. Хотя в соцсетях российских прихожан призывают к благоразумию: пока по всему миру отменяются массовые мероприятия, они продолжают выстраиваться в очереди к иконам.

А отдельные представители РПЦ и вовсе говорят о преувеличенном внимании к теме коронавируса. «Чего бояться? У нас 100 тысяч человек умирает от туберкулеза, и что-то никто не боится, не слышно о мерах предосторожности. Существуют определенные правила, как можно общаться с человеком с открытой формой (туберкулеза), а так-то все, тишина полная», — заявил протоирей Димитрий Смирнов в эфире радио «Радонеж».

ИА «Орелград»

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