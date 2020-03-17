На обработку трамваев и троллейбусов от коронавируса нет денег

В Орле муниципальный общественный транспорт не обрабатывается средствами дезинфекции. Об этом сообщила ОГТРК.

В отличие от трамваев и троллейбусов, салоны маршруток, поездов и электричек обрабатываются. Во всяком случае, этого требует Роспотребнадзор.

А у МУПа банально нет денег: счета предприятия заблокированы. На неделю необходимо, «как минимум, 185 тысяч рублей для того, чтобы закупить все необходимое», сказала замдиректора ТТП Анна Орехова.

А вот на железнодорожном вокзале каждый час дезсредствами обрабатывают все: от дверных ручек и полов до банкоматов и касс. Сотрудникам измеряют температуру тепловизором.

Городские частные перевозчики получили необходимые предписания, а на совещаниях со специалистами Роспотребнадзора – инструкции по обработке транспортных средств. По словам главы транспортного отдела горадминистрации Дмитрия Паничкина, салоны автобуса обрабатываются один раз в два дня.

ИА «Орелград»