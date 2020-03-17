В Орле за голосованием по Конституции проследит спецгруппа

Облизбирком начал подготовку к всероссийскому голосованию.

Избирательная комиссия Орловской области приняла решение о создании в своих стенах так называемой группы контроля. Уже издано соответствующее постановление. Эта группа призвана проследить за использованием государственной автоматизированной системы «Выборы» при проведении общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации. Напомним, голосование намечено на 22 апреля; по неофициальной информации, его могут перенести из-за распространения коронавируса.

В группу контроля включены пять членов облизбиркома, в том числе секретарь Светлана Гонтарь. Аналогичные группы контроля предписано создать и территориальным избирательным комиссиям (ТИК). Также Избирательная комиссия Орловской области издала постановление об организации закупок товаров, работ и услуг при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу изменения Конституции.

Средства поступят из федерального бюджета. Они лимитированы, поэтому облизбирком также утвердил предельные нормативы обеспечения канцелярскими товарами и расходными материалами для территориальных и участковых избирательных комиссий. Кроме того, определена и предельная цена товаров и услуг.

Например, для ТИК максимально возможная стоимость «аренды транспортного средства с экипажем» установлена в размере 15 тысяч рублей, для УИК – 5 тысяч. Предельная стоимость услуг по сурдопереводу составит 6 тысяч рублей.

ИА «Орелград»