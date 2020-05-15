В Орле ликвидировали угрозу взрыва

Опасные боеприпасы были обнаружены в переулке Краснозоренском.

Минувшим днем сотрудники группы специальных (взрывных) работ Орловской областной поисково-спасательной службы выезжали на вызов в Орле. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по региону.

Опасные находки времен Великой Отечественной войны были обнаружены в переулке Краснозоренском областной столицы. Выехав на место, спасатели изъяли из земли, а затем вывезли на полигон и уничтожили три снаряда калибра 76 мм.

Отметим, что в Орле боеприпасы времен ВОВ находят реже, чем в других муниципальных образованиях региона. Однако указанная находка свидетельствует о том, что опасность для горожан, порой, буквально кроется под ногами. Как напомнили в пресс-службе ГУ МЧС, подвергшиеся коррозии боевые части взрывателей могут спровоцировать взрыв в любой момент.

«Внешне определить степень опасности таких боеприпасов сложно даже специалистам, — говорят в ведомстве. — Фактором, провоцирующим детонацию боеприпаса, может стать любое воздействие на него, включая прямые солнечные лучи и даже незначительную вибрацию боеприпаса, не говоря о том, что наносить удары по ним очень опасно».

Добавим, что спасатели также выезжали в Мценский район, где возле деревни Сычи была найдена и обезврежена граната РПГ-40. А около села Богородицкое были изъяты и уничтожены двенадцать артиллерийских снарядов калибра 45 мм, восемь 76-мм снарядов, один снаряд калибра 105 мм и одна 82-мм минометная мина.

ИА «Орелград»