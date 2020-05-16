В Орле сообщили об открытии секс-шопа во время карантина

Жители города обсуждают в Сети работу магазина с товарами «первой необходимости».

Житель Орла выложил на свой странице соцсети фото магазина «товаров для взрослых» на улице Комсомольской в Орле. Судя по всем, он работает, несмотря на то, что большинство магазинов и предприятий сферы услуг в Орле простаивают третий месяц.

— Это не шутка, говорю сразу!!! В период карантина в Орле открылся магазин <…> на Комсомольской! В то время, как жителям гордого Орла нельзя вылечить зубы, подстричься и тд, градообразующее предприятие <…> работает на полную мощность! Вход в сие заведение разрешён по трое (шведский вариант) и со своей маской!!! Если её нет, могут предоставить вам на входе!!! В ассортименте, видимо, продажа товаров первой необходимости: различные маски, смазки и плётки для отпугивания короновируса! – написал Евгений Григорьев (орфография и пунктуация сохранены, — прим.ред.)

В комментариях пишут, что магазин, возможно, и не закрывался.

Напомним, с 28 марта президент Владимир Путин объявил в России нерабочие дни. Сначала на неделю. В итоге «карантин» растянулся до 12 мая, а в Орловской области режим самоизоляции губернатор Андрей Клычков продлил до 31 мая. На это время прекращена работа многих торговых точек и предприятий сферы услуг. Из магазинов разрешено работать только тем, кто торгует продуктами и товарами первой необходимости. К ним относятся, например, спички, товары для новорожденных, бензин. Клычков в свое время грозил закрывать магазины, которые не подчиняются требованиям властей в связи с пандемией коронавируса.

ИА «Орелград»