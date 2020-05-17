Суд прервал карьеру начинающего наркодельца из Орла

17.5.2020 | 12:01 Новости, Общество

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Решившего заняться наркобизнесом орловца тут же отправили в колонию.

Дело о наркосбытчике рассмотрел Советский районный суд города Орла. Перед ним предстал ранее не судимый житель Малоархангельска, который лишь недавно перебрался в областную столицу. В Орле он арендовал квартиру, в которой проживал вместе с братом.

Молодой человек в конце прошлого года нашел способ заработать на жизнь, который не вписался в рамки закона. Некий неустановленный следствием человек через интернет связался с ним и предложил поработать «закладчиком».

Молодой человек должен был забирать оптовые партии наркотика в одних тайниках и раскладывать расфасованные партии по другим тайникам. Словом, это была схема, хорошо знакомая правоохранителям.

На первое же дело начинающий наркодилер взял собственного брата. Впрочем, тот в преступных действиях не участвовал, а в судебном процессе выступил в качестве свидетеля. Наркодельца задержали с поличным.

При обыске в съемной квартире был обнаружен и изъят сверток с марихуаной массой более 35 грамм. Выяснилось, что именно с этого и началась недолгая криминальная карьера. Летом прошлого года молодой человек съездил на свою малую родину в Малоархангельский район, где обнаружил дикорастущую коноплю. Он сорвал растения и изготовил из них каннабис.

Спустя пару месяцев после этого он «устроился на работу» в преступное сообщество, которое сам в ходе следствия упорно называл интернет-магазином. Отсутствие криминального прошлого подсудимому практически не помогло. По совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим суд приговорил молодого человека к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»

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