Орловские энергетики частично возобновят прием граждан

Попасть на прием в офис можно будет только по записи и в маске.

Как сообщает компания «Орловский энергосбыт», семь клиентских офисов будут открыты для потребителей — физических лиц — в будние дни c 19 по 26 мая включительно. Речь идет об офисах в Орле, Ливнах, Змиевке, Кромах, Нарышкино, Залегощи и Верховье.

Однако формат работы с клиентами по-прежнему будет ужесточен. Так, прием энергетики проведут только по предварительной записи и при условии, что граждане будут использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

«В мае мы были вынуждены сузить географию приема клиентов и открываем офисы только в семи районах Орловской области, — пояснил директор по реализации электроэнергии и мощности «Орловского энергосбыта» Юрий Лаштабега. — Это решение обусловлено высокими темпами распространения коронавирусной инфекции на территории региона. Просим потребителей проявить сознательность и обращаться в офис по действительно неотложным вопросам, а приходя на прием, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски)».

Он отметил, что значительная часть граждан, посещающих клиентские офисы – это люди старшего поколения. Многие из них не могут самостоятельно работать с дистанционными сервисами. У кого-то нет компьютеров и гаджетов. В связи с этим энергетики призвали орловцев «помочь своим старшим родственникам в освоении удаленных способов обращения в компанию: научить пользоваться личным кабинетом или заказать для них обратный звонок, если у них самих нет возможности сделать это».

Что касается режима работы офисов, то с понедельника по пятницу клиентов будут принимать с 8.00 до 17.00 часов с перерывом с 12.00 до 13.00. Кстати, во время перерыва в помещениях для приема граждан будет проводиться дополнительная санитарная обработка. Предварительная запись осуществляется через сервис «Запись на прием», расположенный на главной странице официального сайта компании.

Записаться можно и через контактный центр по телефонам 8 (4862) 25-55-77 или 13-53 (бесплатный короткий номер для стационарных телефонов Орла и Орловской области).

ИА «Орелград»