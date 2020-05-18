В Орле обманутый покупатель отсудил почти 4 цены товара

Выиграть суд орловцу помогли специалисты Роспотребнадзора.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора Орловской области, иск о защите прав потребителя был рассмотрен Заводским районным судом. Ответчиком выступило одного из местных ООО, с которым в августе 2019 года истец заключил договор. Фирма обязалась изготовить ворота, укомплектованные по желанию заказчика.

Согласно договору общая стоимость заказа составила 56 тысяч рублей. Покупатель тут же оплатил всю сумму. Ворота должны были изготовить в течение 30 рабочих дней. В установленный срок покупатель их не получил. Прошло еще более месяца, и стороны заключили дополнительное соглашение к договору.

Фирма обязалась изготовить для заказчика ворота другого типа в течение пяти рабочих недель. Однако и это обязательство она не выполнила. У заказчика лопнуло терпение. Он направил компании претензии о расторжении договора, возврате уплаченной денежной суммы и выплате неустойки.

Фирма претензии проигнорировала, после чего и был запущен правовой механизм защиты нарушенных прав потребителя. Покупателю в этом помогли сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. Изучив материалы дела, суд вынес решение о расторжении договора.

Кроме того, он обязал компанию-ответчика выплатить истцу 183 тысячи рублей, из которых 56 тысяч – это стоимость заказа, 56 тысяч – неустойка, 10 тысяч — компенсация морального вреда и 61 тысяча рублей – штраф за неисполнение в добровольном порядке законных требований потребителя.

ИА «Орелград»