В Орле проверят подозрительную смету благоустройства Детского парка

Аудиторы передали материалы своей проверки в прокуратуру региона.

Контрольно-счетная палата города Орла проанализировала эффективность и экономность расходования бюджетных средств на разработку проектно-сметной документации по муниципальным объектам.

В частности, предметом анализа стала смета на благоустройство Детского парка. У аудиторов, судя по всему, возникло немало вопросов. Например, счетная палата отмечает, что стоимость проектной документации, разработанной по заказу МКУ «УКС г. Орла», более чем в 6 раз, или на 7,632 миллиона рублей превысила стоимость проектной продукции, разработанной МКУ «УКХ г. Орла».

При этом, по мнению аудиторов, должностными лицами «УКХ» не осуществлялся текущий контроль в процессе оказания услуг по контракту на разработку проектной документации по объекту «Благоустройство территории Детского парка в городе Орле». Были выявлены и другие странные нарушения. Так, срок перечисления аванса оказался нарушен на 45 дней. Кроме того, в адрес подрядчика не был направлен мотивированный отказ от приемки работ.

«Отсутствие контроля со стороны должностных лиц МКУ «УКХ г. Орла» за ходом выполнения работ, нарушения при приемке разработанной проектной документации и последующий ее незаконный возврат подрядчику привели к ущербу бюджету города Орла в сумме 1,317 миллиона рублей», — говорится в отчете КСП.

В вину «УКХ» ставится и то, что это учреждение «не приняло своевременных действий по расторжению контракта в одностороннем порядке до момента окончания срока его действия». Более того, уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке было направлено второй стороне лишь через 23 дня после окончания срока его действия.

Ряд претензий был высказан и в адрес администрации Орла. В частности, ее упрекнули в том, что она неправомерно исключила из муниципальной программы фактически выполненные работы по вышеуказанному контракту. Материалы экспертно-аналитического мероприятия направлены в прокуратуру Орловской области.

ИА «Орелград»