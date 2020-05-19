13 миллионов рублей доплатили орловским медикам благодаря прокурорам

Речь идет о «президентских» выплатах тем, кто работает с коронавирусными больными.

По результатам проверки, проведенной прокуратурой Орловской области из-за жалоб медиков, выплаты им перерасчитали. Дополнительно сотрудникам медучреждений, которые работают с зараженными коронавирусом больными, уже выплатили 13 миллионов. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее стало известно, что орловские медики остались без обещанных президентом Владимиром Путиным доплат. Они слышали по телевизору конкретные суммы выплат, а на руки получили совсем другие деньги.

— Установлено, что в нарушение требований закона департаментом здравоохранения Орловской области не была обеспечена своевременная разработка соответствующих локальных нормативных правовых актов в ряде медицинских учреждений области. В результате этого в регионе не был сформирован единый подход к осуществлению выплат стимулирующего характера, — рассказали в прокуратуре. — В результате принятых прокуратурой во взаимодействии с органами власти региона мер медикам и иным работникам учреждений здравоохранения перерассчитано и выплачено более 13 млн рублей.

Первый замгубернатора Вадим Соколов получил прокурорское представление.

ИА «Орелград»