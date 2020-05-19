Из-за нарушений прав детей-сирот в Болхове прокуратура проверит всю область

А по болховской истории уже возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Орловской области анонсировала масштабную проверку работы региональных властей по обеспечению жильем детей-сирот. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Поводом стала жалоба президенту Владимиру Путину выпускников Болховского дома-интерната. По факту уже возбудили уголовное дело о халатности, прокурор инициировал 10 исков в суд.

На сайте ведомства появились результаты проверки по сообщениям СМИ о том, что дети-сироты с ограниченными возможностями здоровья покидая дом-интернат годами живут без положенного государством жилья, порой заканчивая жизнь в доме престарелых.

— Установлено, что в нарушение действующего законодательства 12 воспитанников школы-интерната из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после достижения совершеннолетнего возраста вопреки требованиям закона не были обеспечены жильем, — рассказали в пресс-службе ведомства. — В суд в интересах 10 совершеннолетних воспитанников направлены исковые заявления об обязании местной администрации выделить сиротам жилье.

СК по результатам проверки возбудил уголовное дело по статье о халатности.

Также сообщается, что в настоящее время прокуратура области организовала проверку соблюдения жилищных прав детей-сирот в регионе.

— По ее результатам будет дана правовая оценка действиям (бездействию) в этой сфере органов власти, — пообещали в облпрокуратуре.

ИА «Орелград»