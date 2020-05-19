Клычков создаст комиссию по «золотым парашютам»

Исчислять стаж орловских госслужащих будут коллективно.

Глава Орловской области Андрей Клычков утвердил положение о комиссии по исчислению стажа государственной гражданской службы Российской Федерации. Этот указ напрямую касается чиновников областной администрации, поскольку от его реализации будет зависеть их материальное благополучие – как вновь принимаемых на работу сотрудников, так и тех, кто оставляет свой пост.

Комиссии будет поручено рассмотрение заявлений орловских чиновников о включении в стаж госслужбы времени замещения ими ряда конкретных должностей. Перечень последних установлен соответствующим региональным законом. Дело в том, что не все, кто работает в стенах областной администрации, считаются госслужащими.

Между тем, данный статус и стаж очень важны, поскольку от них зависит финансовый достаток чиновников. Например, стаж влияет на размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на государственной гражданской службе, которая положена орловским чиновникам. От него же зависит продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска и размер поощрений за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу. Кроме того, стаж учитывается при назначении пенсии – она у чиновников повышенная.

Как следует из указа, решение о создании комиссии и утверждении ее персонального состава оформляется распоряжением губернатора Орловской области. Причем состав должен формироваться таким образом, чтобы «исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые решения».

Заявления о начислении стажа вправе подавать даже экс-чиновники. Они должны представить на суд комиссии документы, доказывающие их право на дополнительный стаж и, соответственно, на дополнительные надбавки.

Заседания будут считаться правомочными, если на них придет не менее двух третей членов комиссии. Вариантов решения может быть два: либо отказ заявителю, либо включение в стаж определенных периодов времени для установления надбавки к должностному окладу, определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, размера поощрений и начисления пенсии.

ИА «Орелград»