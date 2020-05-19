Музалевский и Вдовин проверили «Дружбу»

Мост могут открыть для движения гораздо раньше намеченного срока.

Мост «Дружба» в Орле могут открыть для движения уже в июле. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки председателя областного Совета Леонида Музалевского по Железнодорожному району города. В инспекции объекта также участвовали вице-спикер Михаил Вдовин, глава администрации Орла Александр Муромский и мэр Василий Новиков.

— Результатами сегодняшней инспекции я более чем удовлетворен. Мы увидели, что подрядчик надежный, работы выполняются качественно и очень быстро. К тому же, движение по мосту обещали запустить уже в середине лета. Если обещание будет сдержано, мы обязательно отметим всех причастных на административном уровне, — пообещал Музалевский.

В настоящее время на объекте работают 60 человек. Сообщается, что сегодня уже освоено 200 млн рублей из предусмотренных контрактом 273 млн рублей. Сроки окончания работ согласно контракту — 1 декабря 2020 года.

ИА «Орелград»