Орловский жилой комплекс признан одним из лучших в России

Награды удостоился ЖК «Университетский»

Жилищный комплекс «Университетский» стал победителем премии ежегодного градостроительного конкурса «ТОП ЖК», сообщается на сайте Единого ресурса застройщиков.

В конкурсе приняли участие 1155 проектов из 74 регионов России. Лучшим жилкомплексом в стране признан московский «Зиларт», в тройку лидеров также вошли «Уфимский Кремль», «Макаровский квартал» (Екатеринбург) и «Европейский квартал» (Тюмень).

В Орловской области лучшим ЖК признан «Университетский», который компания «Орелстрой» возводит в Советском районе неподалеку от ОрелГАУ. На первом этапе строительства планируется сдать дом №68 по улице Генерала Родина. Срок его ввода в эксплуатацию — третий квартал 2020 года, говорится на сайте застройщика.

Преимуществами микрорайона названы транспортная доступность, близость к центру Орла (5 минут), экология и развитая инфраструктура. В частности, дворы будут оснащены видеонаблюдением. В общей сложности «Орелстрой» сдаст 850 квартир.

«Радует появление большого количества хороших проектов жилищного строительства не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах», — отметил член жюри, президент Союза проектировщиков России Виктор Новоселов.

«Победа в конкурсе достигается исключительно за счет максимально учета застройщиком самых современных требований по созданию комфортной среды проживания», — добавил председатель жюри, глава профильного комитета ТПП Ефим Басин.

ИА «Орелград»