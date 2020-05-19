Орловским медикам подарили новые автомобили

Это стало возможным благодаря партийному проекту.

Спикер областного Совета Леонид Музалевский и его первый заместитель Михаил Вдовин 19 мая передали два автомобиля коллективам городской больницы им. С.П. Боткина и поликлиники № 3 Орла. Новые транспортные средства будут использовать для выездов медиков к пациентам, а также, в случае необходимости, доставки врачей на работу и домой.

Мероприятие, прошедшее в рамках всероссийской акции #СпасибоВрачам, стало возможным благодаря региональному отделению партии «Единая Россия», рассказали в пресс-службе областного Совета.

Главврач больницы им. С.П. Боткина Александр Лялюхин уверил, что новый автомобиль в гараже стоять не будет, в ближайшее время поедет по вызовам. В свою очередь, главврач поликлиники № 3 Валерий Омелюсик отметил, что пополнение автопарка существенно облегчит работу дежурных врачей. «Кроме того, мы сможем доставлять необходимые медикаменты больным на дом, кому это особенно необходимо», — сказал он.

Также сегодня активисты волонтерского центра «Единой России», руководит которым Михаил Вдовин, вместе с депутатом Госдумы Ольгой Пилипенко доставили врачам больниц имени С.П. Боткина и Н.А. Семашко более трехсот продуктовых наборов.

— Сегодня все мы объединились в борьбе с коронавирусной инфекцией. И на передовой этой борьбы находятся наши врачи. Мы благодарим их за самоотверженный труд и стараемся сделать все возможное, чтобы поддержать их в это нелегкое время, — сказал Музалевский.

ИА «Орелград»