Коронавирус помог заброшенной больнице под Орлом

Губернатор Клычков ищет, где разместить указанное президентом количество специализированных коек.

Благодаря эпидемии коронавируса орловские ЦРБ обретут новую жизнь. Ранее «оптимизированную» сеть регионального здравоохранения будут использовать в борьбе с COVID-19. Так ,Глазуновскую ЦРБ отремонтируют только для того, чтобы разметить там специализированные койки. Без увеличения коечного фонда Орловская область не сможет выйти на следующий этап отмены ограничений по коронавирусу.

19 мая губернатор Андрей Клычков посетил Глазуновскую ЦРБ, рассказали в пресс-службе облправительства. «Он осмотрел корпуса медучреждения, которые на сегодняшний момент задействованы не в полную силу. Часть из них давно пустуют», — говорится в сообщении на сайте. Здание больницы обещают отремонтировать. Начнут с восстановления инфекционного отделения.

Губернатор рассказал, что в здании планируют увеличить коечный фонд для борьбы с COVID-19. Глазуновская ЦРБ в этом плане очень удобна, так как имеет систему боксов. Судя по пресс-релизу областного правительства, здесь планируют организовать 150 «коронавирусных» коек. При этом в репортаже ОГТРК Клычков говорит о 300 койках.

Власти обещают сделать так, чтобы после спада пандемии коронавируса обновленная инфраструктура ЦРБ использовалась жителями не только Глазуновского, но и других близлежащих районов.

— Могу заверить, что вся медицинская инфраструктура, которую мы сегодня модернизируем под лечение больных с COVID-19, будет сохранена. Отремонтированные помещения после завершения пандемии адаптируем для других целей, — сказал Клычков.

Также из-за коронавируса отремонтируют инфекционное отделение Новодеревеньковской ЦРБ. Из бюджета выделено 1 млн 230 тыс. рублей.

Увеличение количества свободного коечного фонда – одно из главных условий для перехода Орловской области к следующему этапу снятия ограничений по коронавирусу. Сейчас такой фонд в области не превышает 30%, а необходимо — 50%.

ИА «Орелград»