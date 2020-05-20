В Орле продолжается ямочный ремонт дорог

Подрядчики заливают ямы горячим асфальтобетоном.

Уже более 10,5 тысяч кв. м. орловских ям залили горячим асфальтобетоном, рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Так, на улицах Салтыкова-Щедрина, Максима Горького, Октябрьской, Цветаева, Игнатова, Ломоносова и Лескова подрядчик ООО «Каскад» отремонтировал участки общей площадью в 4 356 кв. м.

ООО «РемДорСтрой» выполнил ремонт общей площадью в 1 882 кв. м на улицах Советской, Паровозной, Привокзальной, Степана Разина, 1-й Курской.

На улицах Осипенко, Генерала Родина, Матросова, Новая подрядчик ООО «ГорСтрой» выполнил ямочный ремонт на участках площадью 2 715 кв. м.

В рамках муниципального контракта по содержанию улично-дорожной сети в этом году МУП «Спецавтобаза» уже выполнила ямочный ремонт литым асфальтом на участках общей площадью в 2704 кв. м. Привели в порядок дорожное полотнона улицах Герцена, 2-й Курской, Колхозной, МОПРа, Городской, Елецкой, Раздольной, Кузнецова, 5-й Стрелковой Орловской дивизии, Московском шоссе, в переулке Молодогвардейском, на перекрестке улиц Гагарина и Гостиной.

ИА «Орелград»