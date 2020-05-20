В Орле увековечат память журналиста-чекиста

На дом, где жил Матвей Мартынов, хотят повесить мемориальную доску.

Ветераны органов госбезопасности предложили увековечить память участника ВОВ, журналиста, писателя, краеведа Матвея Мартынова. Возможность установления мемориальной доски на доме в Орле, где он жил, рассмотрели депутаты профильного комитета городского Совета. Речь идет о доме №35 по улице Салтыкова-Щедрина в Орле, уточняет «Орловская городская газета».

— Член союза журналистов СССР, работавший собкором ТАСС, Мартынов прослужил в Орловском управлении госбезопасности с 1940-по 1969 год. После увольнения в запас был одним из первых исследователей роли орловского подполья и партизанского движения в борьбе с фашизмом, — напомнили в пресс-службе горсовета. — Написал книги «Фронт в тылу», «Подпольный госпиталь», «Тайна сапожной мастерской», несколько документальных повестей и рассказов. Труды Матвея Матвеевича стали отправной точкой для работы многих журналистов и краеведов Орла.

По словам председателя совета ветеранов УФСБ России по Орловской области Сергея Ковальчука, благодаря публикациям Мартынова была восстановлена справедливость в отношении многих орловских подпольщиков: около сотни из них были награждены медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Как пояснила начальник соцблока мэрии Екатерина Данилевская, расходы по проектированию, изготовлению и установке доски памяти будут произведены из внебюджетных источников.

ИА «Орелград»