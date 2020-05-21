Под Орлом преступники требовали у пенсионера 40 миллионов рублей

Они избили жертву, но вместо желаемой суммы получили только тюремные сроки.

В Орловской области суд вынес приговор по уголовному делу о разбойном нападении на пенсионера из деревни Козиновка Орловского района, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Преступники были уверены, что после продажи грузового транспорта мужчина разбогател, и требовали отдать им выручку.

Как установил суд, «на дело» пошли трое: два жителя Покровского и Залегощенского районов. Третий подельник не дожил до суда.

Задачей одного из злоумышленников было следить за окружающей обстановкой. В этом время двое других набросились на 83-летнего хозяина частного дома, стали избивать по голове и рукам, угрожать, требовали отдать им 40 миллионов рублей. А когда стало ясно, что денег у жертвы нет, преступники все же решили не уходить с пустыми руками. Они забрали те деньги, что удалось найти, а также электроинструмент из хозпостройки. В общей сложности их добычей стали 57 тысяч рублей.

Решением суда преступники получили сроки по 9 и 8 лет в колонии строгого режима.

ИА «Орелград»