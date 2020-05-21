В Болхове ослабят «карантин» по коронавирусу

А во Мценске, наоборот, введут новые ограничения.

Вчера, 20 мая, на заседании регионального оперштаба обсудили ситуацию в Болхове и Мценске. Напомним, если в Орле с 12 мая начали постепенно выходить из режима самоизоляции, то в этих городах из-за большого количества заразившихся о смягчении «карантинных» мер речи не шло.

— Пока преждевременно говорить о том, что на территории Мценского района стабилизировалась эпидемиологическая ситуация, — сказал вчера руководитель управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев. — Показатель заболеваемости в расчете на 100 тысяч населения значительно превышает среднеобластной.

Губернатор Андрей Клычков поручил продумать введение дополнительных ограничений на территории Мценска и Мценского района, рассказали в пресс-службе областного правительства.

— Что касается города Болхова и Болховского района, мы видим, что ситуация там стабилизировалась, растет количество выздоровевших. Поэтому нужно готовить изменения в нормативные правовые акты региона в части снятия ряда ограничительных мероприятий, — сказал губернатор.

По состоянию на утро 21 мая в Болхове зафиксировано 75 случаев заболевания коронавирусом (+2 за сутки).

Напомним, с 12 мая в Орловской области были открыты для посещения территории парков, скверов, детских площадок. Разрешено индивидуально заниматься спортом на открытом воздухе. Снова открылись розничные ярмарки. Однако ограничения не были сняты в Мценске, Мценском районе, Болхове и Болховском районе из-за большего числа заболевших коронавирусом.

ИА «Орелград»