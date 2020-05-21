«Зеленой роще» придется взять кредит, чтобы выжить

Регоператор мусорной реформы должен почти всем контрагентам.

Регоператор «Зеленая роща» должен мусороперерабатывающему предприятию «ЭкоСити» около 13 млн рублей. Об этом зашла речь на заседании профильного комитета Орловского горсовета. Выяснилось, что это – не единственный крупный долг госкомпании. И чтобы рассчитаться со всеми кредиторами, «Зеленая роща» собирается брать заем.

— Подобная кредиторская задолженность сегодня есть практически перед всеми контрагентами. Она составляет в среднем около полутора месяца, -цитирует руководителя УК «Зеленая роща» Михаила Панченко пресс-служба горсовета. — Мы видим два пути выхода из сложившейся ситуации. Сейчас мы находимся на последней стадии переговоров с двумя крупными банками по кредитованию УК «Зеленая роща» в объеме от 40 до 60 млн рублей. Ожидаем, что он будет получен в течение ближайших недель. Кроме того, мы ждем субсидии от федерального центра. Это около 58 млн рублей. В случае ее получения, вся кредиторская задолженность перед контрагентами будет погашена.

На комитете говорили о проблемах уборки Орла в целом. Главные из них не решаются второй год: грязь вокруг контейнерных площадок так никто и не убирает. А самих контейнеров катастрофически мало, особенно в частном секторе.

По словам Панченко, первая проблема по-прежнему находится в зоне ответственности городских чиновников и управляющих компаний. Что касается закупки контейнеров, уже объявлены торги на приобретение в 2020 году порядка 500-600 штук. Кроме того, принято решение за собственные средства «Зеленой рощи» закупать и распределять до 30 контейнеров ежемесячно между районами Орла и области.

ИА «Орелград»