Орловской свалкой занялся Росприроднадзор

Глава федерального ведомства пообещала приехать в Орел, чтобы лично разобраться с полигоном ТБО.

Росприроднадзор начал проверку орловского полигона ТБО. Об этом рассказала глава федерального ведомства Светлана Радионова. Ситуацию с годами тлеющей свалкой в черте города она назвала «абсурдной».

— За последний год получила много жалоб от жителей Орла. Под городом, на полигоне ТБО, который не эксплуатируется с 2019, буквально каждые два месяца происходят пожары. О проблеме пишут все местные СМИ, но положение дел это не меняет, — написала Радионова на свой странице в соцсети.

Глава федерального ведомства напоминает, что по документам территория, на которой расположен полигон, относится к землям населенных пунктов. «А значит, полигона на этом месте в принципе быть не должно», — пишет она. При этом 45% полигона закреплено за АО «ЭкоСити», которое должно заниматься рекультивацией. «Однако фактически никаких работ по восстановлению земель сейчас не ведется. Росприроднадзору о своей деятельности «ЭкоСити» также не отчитывается», — рассказала Радионова.

— На выходе получается абсурдная ситуация, — уверена глава надзорного ведомства. — Полигон тлеет, каждые пару месяцев сюда приезжают тушить пожары сотрудники Росприроднадзора и МЧС. Очевидно, ситуация от нормы далека. Отчетности нет, мусор горит, люди задыхаются. Инспекторы ведомства провели визуальный осмотр объекта, запросили документы. Будем проводить проверку.

Светлана Радионова также сообщила, что после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, намерена приехать в Орел, чтобы «лично разобраться в проблеме».

Как уже писал «Орелград», последний раз видео горящего полигона в Сети появилось в начале мая. По заверению «ЭкоСити», у них есть план рекультивации объекта за счет средств инвестора. Но, в областном правительстве этот план якобы до сих пор не оценили. Вместе с тем, по информации депутата облсовета Владимира Пукаева, уже составлен перечень мероприятий, направленных на рекультивацию городской свалки.

ИА «Орелград»