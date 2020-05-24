Умер орловский общественник Рафаил Исламгазин

24.5.2020 | 13:41 Важное, Новости, Общество

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Ему было 84 года

В Орле скончался общественный деятель в сфере ЖКХ Рафаил Исламгазин, сообщил «Вечерний Орел». Ему было 84 года. По неподтвержденным данным, активист умер от проблем с легкими.

Исламгазин — создатель школы ЖКХ, которая помогала жителям разобраться в вопросах взаимодействия с управляющими компаниями, их правами и обязанностями. Он выступал экспертом по жилищно-коммунальным вопросам в СМИ, отстаивал свою позицию и интересы горожан.

«Исламгазин <…> не боялся спорить с властью. За что в какие-то моменты попадал под критику анонимных ресурсов в интернете, которые курировались властью для борьбы с неугодными. Но его авторитет был настолько высок, что все эти жалкие попытки кинуть камень из-за угла только прибавляли ему народной любви», — пишет издание.

ИА «Орелград», фото: «ВКонтакте»

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Орелград. 2020 год

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