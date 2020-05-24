В Орле жена подбила мужа на кражу велосипеда у ребенка

Дело о семейной краже рассмотрел суд в Орле.

Обвинительный приговор был вынесен Заводским районным судом города Орла. Изначально уголовное дело о краже чужого имущества группой лиц по предварительному сговору было возбуждено на мужа и жену. Однако дело на женщину впоследствии было прекращено. В отличие от нее, мужчина предстал перед судом и получил заслуженное наказание.

Как следует из материалов дела, мужчина и женщина в октябре прошлого года незадолго до полуночи находились в подъезде многоквартирного дома. Оба пребывали в состоянии алкогольного опьянения. На лестничной площадке они обнаружили детский велосипед марки «Actico» стоимостью чуть более 2,3 тысячи рублей, который был пристегнут тросом к мусоропроводу.

Женщина тут же предложила мужчине похитить его, на что тот согласился. Пока она наблюдала за окружающей обстановкой, он специально принесенными с собой плоскогубцами перекусил трос, которым велосипед был пристегнут к трубе. После этого криминальная парочка с места преступления скрылась вместе с добычей.

Мужчина был признан виновным и наказан 400 часами обязательных работ, а велосипед вернули маме обворованного ребенка.

ИА «Орелград»