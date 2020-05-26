Из-за вспышки коронавируса в доме ветеранов под Орлом возбудили уголовное дело

В соцучреждении Дмитровского района заразились сотрудники и постояльцы.

Сразу два ведомства – региональный СКР и прокуратура Орловской области — заинтересовались массовым заражением коронавирусом в Крупышенском доме ветеранов Дмитровского района. Следователи уже возбудили уголовное дело о нарушениях санитарных норм, повлекших массовое заболевание. В прокуратуре считают, что речь может идти и о халатности.

Как рассказали в пресс-службе СКР по Орловской области, в мае стало известно об очаге заражения COVID-19 в БУ ОО «Центр социального обслуживания населения Дмитровского района». В числе заболевших — четыре сотрудника и 22 постояльца заведения, уточнили в ведомстве.

По версии следствия, инфекция распространилась из-за несоблюдения санитарных норм и правил. И это при том, что в регионе объявлен режим повышенной готовности.

— В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — рассказали в СК.

В областной прокуратуре также рассказали о проверке дома ветеранов. В надзорном ведомстве указал, что помимо уже возбужденного уголовного дела следует завести еще одно – о халатности ответственных лиц.

Материалы прокурорской проверки ушли в Кромской следственный отдел СКР.

ИА «Орелград»