Орловцу, устроившему дебош в отделе полиции, грозит уголовное дело

На уголовном преследовании жителя Ливен настаивает прокуратура.

Ливенская прокуратура настаивает на возбуждении уголовного дела на пьяного дебошира, устроившего скандал в отделении полиции. Мужчине может грозить срок за оскорбление представителей власти и покушение на порчу имущества.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, установлено, что житель Ливен явился пьяным в здание ливенского райотдела полиции и начал оскорблять сотрудника, находящегося при исполнении должностных обязанностей. Одновременно мужчина колотил по стеклу окна «дежурки», стенам и двери райотдела.

Материалы прокурорской проверки этого случая отправили следователям для возбуждения уголовного дела. За оскорбление представителя власти мужчине грозит штраф до 40 тыс. рублей или исправительные работы на год. А за порчу имущества – реальный срок.

ИА «Орелград»