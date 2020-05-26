Орловцу, устроившему дебош в отделе полиции, грозит уголовное дело

26.5.2020 | 14:00 Новости, Происшествия

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На уголовном преследовании жителя Ливен настаивает прокуратура.

Ливенская прокуратура настаивает на возбуждении уголовного дела на пьяного дебошира, устроившего скандал в отделении полиции. Мужчине может грозить срок за оскорбление представителей власти и покушение на порчу имущества.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, установлено, что житель Ливен явился пьяным в здание ливенского райотдела полиции и начал оскорблять сотрудника, находящегося при исполнении должностных обязанностей. Одновременно  мужчина колотил по стеклу окна «дежурки», стенам и двери райотдела.

Материалы прокурорской проверки этого случая отправили следователям для возбуждения уголовного дела. За оскорбление представителя власти мужчине грозит штраф до 40 тыс. рублей или исправительные работы на год.  А за порчу имущества – реальный срок.

ИА «Орелград»

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