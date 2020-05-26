В Орловской области приватизировали зерно

Орловские чиновники продали пшеницу, которую долго не могли продать.

Правительство Орловской области представило годовой отчет об итогах программы приватизации государственного имущества в 2019 году. Он должен пройти процедуру согласования в облсовете народных депутатов.

В прогнозный план приватизации было включено 20 объектов движимого имущества, в том числе зерно пшеницы 3-го класса с клейковиной 23 процента в количестве 1220 тонн. Последнее довольно долго хранилось в поселке Долгое.

Власти на протяжении длительного периода времени не могли продать это зерно. Достаточно сказать, что только в 2019 году безуспешно было проведено пять аукционов. Они были признаны несостоявшимися, поскольку заявок на участие не поступало.

Однако в этом году неожиданно все изменилось. Согласно данным правительства, в феврале в рамках электронного аукциона зерно было куплено главой крестьянского фермерского хозяйства за 9,82 миллиона рублей без НДС.

Эта сделка здорово подправила результативность исполнения программы приватизации, так как с ее учетом регион заработал на продаже госимущества 10,1 миллиона рублей. По сути, продажа зерна и принесла почти всю выручку в казну.

ИА «Орелград»