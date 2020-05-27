«Медуза» рассказала о преследовании орловских медиков

Медработникам, которые рассказывают о коронавирусе, угрожают расправой и статьями за фейки.

Орловским медработникам, которые в СМИ или соцсетях рассказывали об условиях работы в период пандемии коронавируса, угрожали расправой. Об этом рассказала «Медуза». Федеральное издание опросило около двух десятков медиков по всей стране. После выхода в публичную сферу у каждого из них начались проблемы. В том числе и с силовиками. Большинству собеседников «Медузы» пообещали увольнение.

Издание приводит в пример случай на скорой помощи в Орле, когда сотрудник возмутился тем, что одноразовые защитные костюмы приходится надевать на выезды к больным COVID-19 по несколько раз. Он снял на видео, как сушат выстиранные костюмы. «До четырех обработок [они] выдерживают, — оправдывается в получившемся видео женщина, занятая дезинфекцией формы. — Вы в какой стране живете, товарищ?»

После того как видео опубликовали в соцсетях, сделавшему запись водителю начали поступать звонки с угрозами, рассказала «Медуза». «Сказали, чтобы «ходил по улицам и оглядывался», звонили с незнакомого номера, — рассказывает коллега пострадавшего, работник скорой и председатель профсоюзной ячейки Дмитрий Серегин. — Как только эту информацию про одноразовые костюмы, которые замачивали, стирали, сушили и снова отдавали бригадам, отдали в СМИ, выложили в интернет, ему сразу поступил звонок».

Активностью работников скорой в Сети заинтересовался и орловский Следственный комитет. Правда, как выяснилось, активистов вызывали не столько для того, чтобы разобраться в ситуации и понудить чиновников закупить в достаточном объеме нужные СИЗы и тестировать медиков.

«Пытались привлечь за «распространение заведомо ложной информации», — рассказывает работник скорой Дмитрий Серегин. — Мы же публикации в СМИ давали. Респираторы у нас первые появились только в районе 12 мая, тестировали нас в лучшем случае раз в три недели, многие сотрудники болели. Мы трубили, били тревогу, давали СМИ комментарии — публикаций было больше десятка. Меня лично в середине апреля вызывали к следователю по факту одной из таких публикаций. Думали, наверное, что мы испугаемся, что нас в органы пригласили».

За рассказы и видеоролики о реалиях своей работы медработников в разных регионах страны грозят уволить, отправляют в эпицентр заражения без средств защиты, увозят на допросы, звонят с незнакомых номеров с угрозами, сказано в материале «Медузы».

В Орловской области коронавирусом заразились 130 медработников, рассказал ранее глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин. В местных СМИ и соцсетях писали, что СИЗов в Орловской области для врачей могло быть недостаточно, что они не соответствовали необходимому классу защиты, а работники скорой помощи жаловались, что их не тестируют на коронавирус. В результате на подстанции скорой в Орле произошла вспышка заболевания среди работников. СК и прокуратура объявили о проверках. Результаты их пока неизвестны.

ИА «Орелград»