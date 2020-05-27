Вице-губернатор Игорь Тиньков заразился коронавирусом

27.5.2020 | 10:38 Важное, Новости, Политика

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По данным журналистов, недавно он ездил в Липецк

Вице-губернатор Орловской области по инфраструктуре Игорь Тиньков заразился коронавирусом. Об этом он сам рассказал «Вести.Липецк».

«Был в Липецке, зашел поздороваться с бывшими коллегами в горсовет. А там, как выясняется, вспышка коронавируса. Теперь лечусь дома, чувствую себя хорошо», — заявил политик.

Вернувшись в Орел, он ушел на самоизоляцию и не контактировал с членами регионального правительства.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразилась первый зампредседателя правительства Орловской области Валентина Нордстрем. По данным СМИ, ее инфицировала помощница, муж которой вернулся из Москвы.

ИА «Орелград»

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